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Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году

Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.

Источник: Depositphotos

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Общий объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и Китаем в 2024 году превысил $10 млрд. Эти показатели в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Такие данные были озвучены на четвертом заседании узбекско-китайской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству в рамках Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшем в Ташкенте.

«В рамках заседания стороны подвели итоги достигнутых результатов в инвестиционной сфере: общий объем освоенных инвестиций между двумя странами превысил $10 млрд в 2024 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года», — отметили в МИПТ.

Кроме того, участники встречи рассмотрели широкий круг тем:

  • Укрепление инвестиционного и финансового сотрудничества, включая использование кредитов в национальных валютах;
  • Развитие экономических и промышленных зон с участием китайских предприятий;
  • Содействие в реализации совместных проектов в сферах «новой» инфраструктуры, энергетики и ИИ;
  • Расширение партнерства в области транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий и горной промышленности.

Обсуждены перспективы создания новых совместных промышленных зон в регионах Узбекистана и механизмов поддержки инвестиционной деятельности.

Во второй половине дня прошла встреча представителей деловых кругов двух стран, где узбекские министерства и ведомства представили приоритетные направления для инвестиций. Китайские компании презентовали свой потенциал, выразив заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане.

Участники заседания подтвердили намерение продолжать углубление инвестиционного партнерства и договорились провести следующее, пятое заседание Рабочей группы в 2026 году в Пекине.