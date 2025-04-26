Объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и КНР превысил $10 млрд в 2024 году

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Общий объем освоенных инвестиций между Узбекистаном и Китаем в 2024 году превысил $10 млрд. Эти показатели в 2,5 раза больше по сравнению с показателями 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.