За ночь ПВО перехватила 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1158-й

08:50 Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его желании положить конец конфликту на Украине.
«Пришло время положить конец бойне», — написал Маск в соцсети Х, поделившись постом Трампа о его прибытии в Рим и намерении провести встречи с представителями России и Украины.
08:39 В отличие от президента Украины Владимира Зеленского, Россия не будет разглашать детали переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS News.
«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал министр.
08:30 Обстановка на границе Белгородской и Курской областей остается сложной, но контролируемой, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Противник все время пытается вклиниться [в оборону российской группировки войск “Север”], все время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал Алаудинов.
08:21 Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, однако остаются нерешенные вопросы. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу CBS News.
«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения», — сказал министр.
08:12 Соединенные Штаты помогут «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине, пишет британская газета The Daily Telegraph. По данным издания, предложение в адрес европейских союзников поступило непублично. Речь идет о логистической и разведывательной поддержке со стороны Вашингтона. Лондон, по данным Telegraph, очень высоко оценил это решение, назвав это значительным шагом вперед.
08:05 В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили 45 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 — над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Липецкой областями. О пострадавших не сообщается.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1158-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.