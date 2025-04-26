Пушков: Киев сам потерял территории, а не «Трамп позволяет РФ сохранить их»

«Газета сокрушается по поводу того, что “Зеленскому навязывают принудительный мир”, а Трамп исходит из того, что находящиеся у РФ территории потеряны для Украины. Это похоже на реальное положение дел. При этом The Times, как всегда, наводит тень на плетень», — написал Пушков в своем Telegram-канале.