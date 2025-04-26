Правда в том, что Украина потеряла часть своих территорий в ходе конфликта, а не в том, что президент США Дональд Трамп «позволяет России сохранить» их за собой. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя одну из публикаций британской газеты The Times.
«Газета сокрушается по поводу того, что “Зеленскому навязывают принудительный мир”, а Трамп исходит из того, что находящиеся у РФ территории потеряны для Украины. Это похоже на реальное положение дел. При этом The Times, как всегда, наводит тень на плетень», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Госдеятель подчеркнул, что, во-первых, подход Трампа лишь отражает реалии происходящего, а во-вторых, мир всегда бывает принудительным для проигравшей стороны.
«Он был принудительным для Франции после Ватерлоо, а также после проигранной Францией франко-прусской войны 1871−1872 годов. Он был принудительным для Германии после Первой мировой. Проигранная война всегда завершается принудительным миром или полной капитуляцией», — заключил Пушков.
На днях он упомянул в своем посте еще один материал The Times — с заголовком «Зеленский является ключевым препятствием для мирного соглашения, говорит Трамп», — говоря о том, что в Белом доме уже никто не скрывает раздражения от украинского политика.