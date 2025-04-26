Второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в Мажилис

Кроме того, в рамках второго пакета предусмотрены изменения в ряд сопутствующих законов, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики и порядка социальных платежей. Также предлагается усилить ответственность за нарушения в сфере обязательного социального и медицинского страхования и при применении специальных налоговых режимов. Это часть общей стратегии по усилению налоговой морали в стране.