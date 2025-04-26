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«Иногда нужна и сила»: Президент Литвы предложил пересмотреть христианские ценности

Президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший Ватикан в связи со смертью папы Франциска, заявил о необходимости пересмотра христианской доктрины, предписывающей не отвечать на зло насилием. Лидер страны аргументировал своё предложение сложившейся в мире «геополитической ситуацией».

Источник: Life.ru

«Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского», — утверждает он.

Политик обосновал свои действия идеологическими мотивами. Науседа заявил, что его цель — защитить «здоровые силы мира» от уничтожения. Он также считает, что текущая геополитическая обстановка требует переосмысления христианских учений, и призвал к «ревизии христианских ценностей» в этот сложный период.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев будет сражаться до последнего украинца. Он заявил о намерении «добиться мира силой» при поддержке США. Однако после провала переговоров в Лондоне Трамп поставил Зеленского перед ультиматумом: перемирие или полная потеря Украины.