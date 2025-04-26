Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев будет сражаться до последнего украинца. Он заявил о намерении «добиться мира силой» при поддержке США. Однако после провала переговоров в Лондоне Трамп поставил Зеленского перед ультиматумом: перемирие или полная потеря Украины.