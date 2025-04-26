Науседа призвал пересмотреть христианские постулаты

«Иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского. Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения», — заявил он.
Науседа добавил, что геополитическая ситуация требует поправок в христианском учении.
Это неоднозначное заявление он сделал в Ватикане, куда приехал на похороны папы римского Фрацниска.
Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром.
Папа римский Франциск умер в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.