Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Науседа призвал пересмотреть христианские постулаты

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал пересмотреть христианские постулаты. Его цитирует Sputnik.

Источник: © РИА Новости

«Иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского. Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения», — заявил он.

Науседа добавил, что геополитическая ситуация требует поправок в христианском учении.

Это неоднозначное заявление он сделал в Ватикане, куда приехал на похороны папы римского Фрацниска.

Церемония похорон и обряд погребения тела понтифика пройдут в субботу утром.

Папа римский Франциск умер в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.