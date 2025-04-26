Паслер обратился к уральцам в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона в связи с Днём участников ликвидации последствий радиационных аварий и памяти жертв таких ЧП. В его обращении подчеркивается, что Чернобыль стал не только символом величайшей человеческой трагедии, но и олицетворением отваги и подлинного героизма тех, кто ценой собственной жизни встал на защиту от распространения радиационного заражения.