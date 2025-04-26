Паслер обратился к уральцам в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона в связи с Днём участников ликвидации последствий радиационных аварий и памяти жертв таких ЧП. В его обращении подчеркивается, что Чернобыль стал не только символом величайшей человеческой трагедии, но и олицетворением отваги и подлинного героизма тех, кто ценой собственной жизни встал на защиту от распространения радиационного заражения.
В числе этих героев были и жители Урала: военнослужащие, пожарные, медицинские работники, научные сотрудники и обычные добровольцы. Все они стремились защитить миллионы людей от невидимой, но смертельно опасной угрозы.
«Мы отдаём дань уважения их бесстрашию и самоотверженности. Скорбим о погибших. Бережно храним память о подвиге участников ликвидации радиационных аварий. Делаем всё для того, чтобы предотвратить подобные трагедии и обеспечить полную безопасность ядерных производств», — сказал Паслер.
Он также добавил, что власти оказывают поддержку не только чернобыльцам, но и другим категориям ликвидаторов и пострадавших от радиационных аварий. Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей в мировой истории техногенной катастрофой.