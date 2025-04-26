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На местных выборах в Молдове на должность мэров претендуют 23 кандидата

Местные выборы пройдут 18 мая в шести населенных пунктах Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Жителям шести населенных пунктов Молдовы 18 мая предстоит выбрать примаров и городских советников, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

По информации ведомства, местные избирательные комиссии зарегистрировали 23 кандидата на пост примара. При этом 20 из них — мужчины и только трое женщин. Девять претендентов баллотируются как независимые, остальные 14 выдвинуты политическими партиями.

Все они будут баллотироваться на должность примара в следующих населенных пунктах:

  • село Табань, Бричанский район — четыре кандидата;
  • коммуна Кэлугар, Фэлештский район — три кандидата;
  • коммуна Болдурешть, Ниспоренский район — три кандидата;
  • коммуна Киперчень, Оргеевский район — шесть кандидатов;
  • село Талмаза Штефан-Водского района — семь кандидатов.

Также в селе Темелеуцы Флорештского района зарегистрированы семь списков от семи политформирований претендентов на должности местных советников. Общее количество соискателей составляет 56 человек, из которых 28 женщин и 28 мужчин.

По информации ЦИК, в шести населенных пунктах страны, где 18 мая пройдут местные выборы, по состоянию на 25 апреля этого года общее число граждан с правом голоса составляет 16 743 человека.