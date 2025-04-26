На местных выборах в Молдове на должность мэров претендуют 23 кандидата

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Жителям шести населенных пунктов Молдовы 18 мая предстоит выбрать примаров и городских советников, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
По информации ведомства, местные избирательные комиссии зарегистрировали 23 кандидата на пост примара. При этом 20 из них — мужчины и только трое женщин. Девять претендентов баллотируются как независимые, остальные 14 выдвинуты политическими партиями.
Все они будут баллотироваться на должность примара в следующих населенных пунктах:
- село Табань, Бричанский район — четыре кандидата;
- коммуна Кэлугар, Фэлештский район — три кандидата;
- коммуна Болдурешть, Ниспоренский район — три кандидата;
- коммуна Киперчень, Оргеевский район — шесть кандидатов;
- село Талмаза Штефан-Водского района — семь кандидатов.
Также в селе Темелеуцы Флорештского района зарегистрированы семь списков от семи политформирований претендентов на должности местных советников. Общее количество соискателей составляет 56 человек, из которых 28 женщин и 28 мужчин.
По информации ЦИК, в шести населенных пунктах страны, где 18 мая пройдут местные выборы, по состоянию на 25 апреля этого года общее число граждан с правом голоса составляет 16 743 человека.