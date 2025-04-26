Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялось очередное Совместное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы. Об этом сообщает правительственный портал РУз.
Заседание прошло под председательством Премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и заместителя Председателя Кабинета Министров КР — председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.
Стороны особо отметили, что родник «Чашма» является общим достоянием народов Узбекистана и Кыргызстана. Достигнуты договоренности об обеспечении кыргызской стороной свободного и беспрепятственного доступа гражданам Узбекистана к указанному роднику, использования узбекской стороной двух третей фактически формируемого объема воды родника, а также согласования с узбекской стороной любых действий, способных повлиять на объем и качество водных ресурсов источника.
Кроме того, стороны условились в духе дружбы и добрососедства не допускать каких-либо мер, препятствующих полноценному использованию родника «Чашма» гражданами двух стран.
Стороны договорились в кратчайшие сроки согласовать и подписать Соглашение между Правительствами о совместном использовании родника «Чашма» и Договор об участке Государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
В ходе переговоров также обсуждены общие позиции по статусу и режиму работы отдельных пунктов пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу. Высоко оценён ход двусторонних переговоров по выработке консолидированного подхода в отношении функционирования пунктов пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу, позволяющих значительно облегчить взаимные поездки граждан и осуществление перевозок.
В целях создания благоприятных условий для населения двух стран отмечена важность скорейшего подписания Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о пунктах пропуска через узбекско-кыргызскую Государственную границу от 2004 года.
Стороны договорились в ближайшее время провести встречу рабочих групп из числа представителей компетентных органов двух стран.
Принятые решения полностью соответствуют определённому Главами двух братских государств курсу по превращению Государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой — в границу дружбы, добрососедства, мира и согласия.
По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.