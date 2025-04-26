Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма

Стороны особо отметили, что родник «Чашма» является общим достоянием народов Узбекистана и Кыргызстана. Достигнуты договоренности об обеспечении кыргызской стороной свободного и беспрепятственного доступа гражданам Узбекистана к указанному роднику, использования узбекской стороной двух третей фактически формируемого объема воды родника, а также согласования с узбекской стороной любых действий, способных повлиять на объем и качество водных ресурсов источника.