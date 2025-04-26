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Южноуральское правительство начнёт более тесно сотрудничать с прокуратурой

В правительстве Челябинской области состоялось совещание, в ходе которого были подведены итоги рассмотрения обращений граждан, поступивших в конце прошлого года во время визита в регион генпрокурора Краснова.

Источник: РИА "Новости"

Также в рамках совещания состоялось подписание соглашение между региональным правительством и областной прокуратурой. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и Игорь Донгазуер.

Документ предусматривает более тесное взаимодействие областных властей с прокуратурой. В частности, стороны будут совместно планировать мероприятия по выявлению случаев нарушений прав граждан.

Предполагается, что таким образом удастся повысить эффективность рассмотрения обращений, поступающих в органы власти и прокуратуру со стороны жителей Челябинской области.