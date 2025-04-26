Южноуральское правительство начнёт более тесно сотрудничать с прокуратурой

Также в рамках совещания состоялось подписание соглашение между региональным правительством и областной прокуратурой. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и Игорь Донгазуер.
Документ предусматривает более тесное взаимодействие областных властей с прокуратурой. В частности, стороны будут совместно планировать мероприятия по выявлению случаев нарушений прав граждан.
Предполагается, что таким образом удастся повысить эффективность рассмотрения обращений, поступающих в органы власти и прокуратуру со стороны жителей Челябинской области.