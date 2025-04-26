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Мэр Краснодара примет участие в предварительном голосовании в городскую Думу

Глава Краснодара, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Наумов подал документы в организационный комитет по проведению предварительного голосования в городскую Думу Краснодара восьмого созыва.

Источник: Коммерсантъ

Мэр примет участие в процедуре по определению претендентов по партийному списку, который будет представлен на выборах в городской парламент в сентябре 2025 года.

«Для меня честь возглавлять большую Краснодарскую партийную семью. При поддержке “Единой России”, коллег по партии мы уже реализуем много социальных и инфраструктурных проектов в городе. И планы у нас большие. Как житель родного и любимого Краснодара я не мог принять другого решения. Буду вместе с единомышленниками участвовать в предварительном голосовании, бороться за доверие жителей», — цитирует пресс-служба мэрии Краснодара Евгения Наумова.

Всего участниками праймериз стали более 320 краснодарцев — это свыше шести соискателей на один депутатский мандат в городской Думе. Электронное предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.