Мэр Краснодара примет участие в предварительном голосовании в городскую Думу

«Для меня честь возглавлять большую Краснодарскую партийную семью. При поддержке “Единой России”, коллег по партии мы уже реализуем много социальных и инфраструктурных проектов в городе. И планы у нас большие. Как житель родного и любимого Краснодара я не мог принять другого решения. Буду вместе с единомышленниками участвовать в предварительном голосовании, бороться за доверие жителей», — цитирует пресс-служба мэрии Краснодара Евгения Наумова.