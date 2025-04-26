Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси

В сообщении говорится, что полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Госпогранкомитета. Глава государства соответствующий указ подписал 25 апреля, в пятницу. В пресс-службе добавили, что еще одним указом Александр Лукашенко освободил от указанной должности генерал-майора Игоря Печеня. Сказано, что он был уволен с военной службы в запас по возрасту и с правом ношения военной формы одежды, знаков различия.