Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении говорится, что полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Госпогранкомитета. Глава государства соответствующий указ подписал 25 апреля, в пятницу. В пресс-службе добавили, что еще одним указом Александр Лукашенко освободил от указанной должности генерал-майора Игоря Печеня. Сказано, что он был уволен с военной службы в запас по возрасту и с правом ношения военной формы одежды, знаков различия.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.
Кроме того, Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси: «Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся».
Тем временем глава государства по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы.
Также Лукашенко сказал о страхе белорусов перед приездом трудовых мигрантов из-за рубежа.