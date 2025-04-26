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Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси

Лукашенко назначил Бутранца заместителем председателя ГПК Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

В сообщении говорится, что полковник Максим Бутранец назначен заместителем председателя Госпогранкомитета. Глава государства соответствующий указ подписал 25 апреля, в пятницу. В пресс-службе добавили, что еще одним указом Александр Лукашенко освободил от указанной должности генерал-майора Игоря Печеня. Сказано, что он был уволен с военной службы в запас по возрасту и с правом ношения военной формы одежды, знаков различия.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.

Кроме того, Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси: «Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся».

Тем временем глава государства по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы.

Также Лукашенко сказал о страхе белорусов перед приездом трудовых мигрантов из-за рубежа.