Функции минэнерго расширили в Казахстане

«В положении о министерстве энергетики Республики Казахстан (…): пункт 15 (функции — КазТАГ) дополнить подпунктами 38−1), 38−2), 38−3) и 38−4) следующего содержания: “38−1) проводит мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в регулируемых отраслях государственного управления; 38−2) согласовывает перечень биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений и (или) дополнений; 38−3) согласовывает перечень социально значимых биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений и (или) дополнений; 38−4) представляет в уполномоченный орган по инвестициям сведения об инвесторах и их инвестиционных проектах”, — говорится в постановлении правительства.