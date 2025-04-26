В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа

«Нет», — сказал собеседник в ответ на соответствующий вопрос.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.