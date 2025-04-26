Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Нет», — сказал собеседник в ответ на соответствующий вопрос.

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в пятницу днем в Кремле. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.

Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Россия и США продолжат диалог, добавил помощник президента.