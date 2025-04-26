В Казани откроется Генконсульство Белоруссии

В Казани откроется Генеральное консульство Белоруссии. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
С предложением об открытии Генконсульства выступило министерство иностранных дел России. В консульский округ войдут Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Кировская, Саратовская и Ульяновская область.
Вышеупомянутые субъекты исключат из консульского округа посольства Белоруссии в Москве. Правительству Татарстана предстоит решить ряд организационных вопросов.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Казани откроют Генконсульство Индии.