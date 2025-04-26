Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски

«На повестке дня — улучшение логистики и дорожной инфраструктуры, обеспечение комфортного отдыха для туристов. Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в республике нет», — отметил Аксенов.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в конце уходящей недели прибыл в Крым с рабочим визитом. Он принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования, которое проходило в Севастополе базе филиала МДЦ «Артек» с 24 по 25 апреля, а теперь завершается в Ялте, непосредственно на базе международного детского центра.
В Севастополе Чернышенко провел встречу с губернатором Михаилом Развожаевым, на которой обсудили цели по развитию города. А накануне вечером вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в «Артеке» провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея легендарного лагеря.
На этой неделе Аксенов сообщал, что в Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом прибрежных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.
По его словам, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта. также будет проработан вопрос регулирования транспортного потока по трассе Ялта — Симферополь, где сейчас идет ремонт. В период курортного сезона основные строительные работы подрядчик должен выполнять в ночное время, подчеркнул глава региона.