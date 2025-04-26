Курортный сезон-2025 в Крыму: Аксенов оценил риски

На этой неделе Аксенов сообщал, что в Крыму будут открыты около 350 пляжей в курортный сезон. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом прибрежных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет.