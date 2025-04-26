Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский депутат вошла в тридцатку наиболее эффективных

Эксперты составили рейтинг эффективности депутатов Государственной Думы по итогам уходящего апреля.

Источник: Яна Лантратова

Методология исследования многоступенчата и основывается как на анализе активности парламентариев с помощью искусственного интеллекта, так и со стороны экспертного сообщества. В конечный список входят депутаты, выполнившие месячный KPI более чем на 50%.

В апреле эксперты таких насчитали только 38 человек (напомним, что в составе нижней палаты 450 членов). В тридцатке наиболее эффективных оказалась и представительница Челябинской области.

На 30 месте рейтинга аналитики разместили Яну Лантратову, председательницу думского комитета по развитию гражданского общества. Её месячный KPI составил 58%.