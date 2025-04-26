В Волгограде готовятся к Международному форуму Союзного государства

С 28 по 30 апреля Волгоград станет площадкой для проведения Международного форума «Великое наследие — общее будущее». Его инициатором выступило Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.
Основная тема мероприятия, приуроченного к 80-летию Великой Победы, — защита исторической памяти. Также в городе-герое обсудят предотвращение фальсификации истории нацистами и их современными последователями.
Состав участников форума не ограничится парламентариями из России и Беларуси. Как ранее сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, в городе на Волге примут делегации из Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других стран.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко официально подтвердил свои планы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Волгограде.
Ранее губернатор Андрей Бочаров поблагодарил Парламентское собрание Союза Беларуси и России за решение провести форум в Волгоградской области.