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В Волгограде готовятся к Международному форуму Союзного государства

С 28 по 30 апреля в городе-герое соберутся делегации со всего мира. В патриотическом форуме примут участие не только представители России и Беларуси, но и государств СНГ, дружественных стран Европы, Азии и Латинской Америки.

С 28 по 30 апреля Волгоград станет площадкой для проведения Международного форума «Великое наследие — общее будущее». Его инициатором выступило Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

Основная тема мероприятия, приуроченного к 80-летию Великой Победы, — защита исторической памяти. Также в городе-герое обсудят предотвращение фальсификации истории нацистами и их современными последователями.

Состав участников форума не ограничится парламентариями из России и Беларуси. Как ранее сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, в городе на Волге примут делегации из Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других стран.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко официально подтвердил свои планы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Волгограде.

Ранее губернатор Андрей Бочаров поблагодарил Парламентское собрание Союза Беларуси и России за решение провести форум в Волгоградской области.