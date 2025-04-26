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В Самарской Губдуме провели «Диктант Победы» 25 апреля

Самарская Губдума стала площадкой для исторической акции «Диктант Победы».

Источник: самарская Губдума

В пятницу, 25 апреля, Самара присоединилась к акции «Диктант Победы». Одной из площадок для проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны стала Самарская Губдума.

«В исторической акции поучаствовали председатель Губдумы Геннадий Котельников, председатель правительства региона Михаил Смирнов, сенатор РФ Марина Сидухина, депутаты, участники СВО, студенты», — рассказали в пресс-службе.

За 45 минут нужно было ответить на 25 вопросов, связанных с ключевыми событиями и героями Великой Отечественной войны, легендарным оружием и воинскими наградами. Часть заданий в этом году посвящена спецоперации.

Все участники диктанта смогли написать и «Письмо Герою» на специальном бланке, стилизованном под фронтовой треугольник. Их передадут бойцам на передовую.