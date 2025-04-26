Вениамин Кондратьев: Кубанское казачье войско — самое большое в России

Вениамин Кондратьев отметил, что за 34 года кубанское казачество перешло от первых шагов к возрождению до уверенного развития. В крае работает система непрерывного тематического образования: в детсадах, школах и кадетских корпусах. Кроме того, Кубанское казачье войско самое большое в России. В нём состоят свыше 57 тысяч человек. Они выполняют свои задачи по охране порядка на улицах края и границ страны, а также участвуют в СВО.