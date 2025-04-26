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Вениамин Кондратьев: Кубанское казачье войско — самое большое в России

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с 34-й годовщиной реабилитации казачества.

О восстановлении казачества в регионе он рассказал в своём Телеграм-канале.

Вениамин Кондратьев отметил, что за 34 года кубанское казачество перешло от первых шагов к возрождению до уверенного развития. В крае работает система непрерывного тематического образования: в детсадах, школах и кадетских корпусах. Кроме того, Кубанское казачье войско самое большое в России. В нём состоят свыше 57 тысяч человек. Они выполняют свои задачи по охране порядка на улицах края и границ страны, а также участвуют в СВО.

Напомним, в Краснодаре каждое воскресенье проходит казачий церемониал «Час славы Кубани».