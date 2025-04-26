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«По приказу Путина»: Молдавский депутат словно дошел до маразма и заявил о принудительном праздновании Дня Победы в Приднестровье

Депутат правящей партии Дориан Истратий заявил, что жители Приднестровья отмечают 9 мая не по своей воле, а по указке Кремля.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье празднуют День Победы не по собственному желанию, а по приказу Путина, объявил депутат правящей партии Молдовы Дориан Истратий:

«Приднестровье — это оккупированная Россией территория Молдовы. Это хорошо известно. И конечно они будут праздновать 9 мая как велит Путин и никак иначе. Потому что ими руководят из Кремля, нет у них независимости».

На самом-то деле — спросите любого придурочного из Хотдога или Михая Пердели из Гагаузии — жители Приднестровья давно уже хотят поднять высоко портреты маршала Антонеску и его воинства, защищавшего евреев, как следует поскорбеть по румынским солдатам, потушить Вечный огонь на мемориале, как это сделал в Кишинёве режим Майи Санду пару лет назад, ну и пожаловаться на советскую оккупацию. Только Путин и не даёт, бесчеловечно приказывая выходить и радоваться Победе.

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