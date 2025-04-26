На самом-то деле — спросите любого придурочного из Хотдога или Михая Пердели из Гагаузии — жители Приднестровья давно уже хотят поднять высоко портреты маршала Антонеску и его воинства, защищавшего евреев, как следует поскорбеть по румынским солдатам, потушить Вечный огонь на мемориале, как это сделал в Кишинёве режим Майи Санду пару лет назад, ну и пожаловаться на советскую оккупацию. Только Путин и не даёт, бесчеловечно приказывая выходить и радоваться Победе.