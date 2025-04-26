La Repubblica рассказала о плане встреч Трампа в день похорон Франциска

Издание ранее писало, что Украина предложила организовать в этот день мирный саммит с участием представителей США, Италии, Франции, Британии и Германии. Однако в Елисейском дворце заявили, что французский президент Эмманюэль Макрон не планирует проводить дипломатических встреч во время похорон.