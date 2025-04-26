La Repubblica рассказала о плане встреч Трампа в день похорон Франциска

Помимо президента Украины Владимира Зеленского, о начале переговоров с которым «Суспiльне» сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, Трамп позже встретится с премьер-министрами Италии и Великобритании Джорджей Мелони и Киром Стармером.
Сам Трамп заявлял ранее, что намерен провести «много встреч» в Ватикане. Возможность неформальных переговоров с республиканцем допустила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
La Repubblica, ссылаясь на расписание, предоставленное Белым домом, пишет, что всего президент США проведет в Риме чуть менее 15 часов. Он прибыл в аэропорт Фьюмичино поздно вечером 25 апреля, а обратный рейс долен вылететь в 13:30 (14:30 мск) субботы.
Издание ранее писало, что Украина предложила организовать в этот день мирный саммит с участием представителей США, Италии, Франции, Британии и Германии. Однако в Елисейском дворце заявили, что французский президент Эмманюэль Макрон не планирует проводить дипломатических встреч во время похорон.