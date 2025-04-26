Пресс-секретарь губернатора Омской области внесена в базу «Миротворца»

На сайте «Миротворца» Ахвердиевой предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации «ДНР», пропаганде нацизма и фашизма, а также в участии в акциях, направленных против Украины. Кроме того, она обвиняется в соучастии в преступлениях российской власти против Украины и её граждан.