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Пресс-секретарь губернатора Омской области внесена в базу «Миротворца»

Ахвердиевой предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации «ДНР», пропаганде нацизма и фашизма.

Источник: Om1 Омск

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева внесена в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец», который заблокирован на территории России.

На сайте «Миротворца» Ахвердиевой предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации «ДНР», пропаганде нацизма и фашизма, а также в участии в акциях, направленных против Украины. Кроме того, она обвиняется в соучастии в преступлениях российской власти против Украины и её граждан.

«Довольна, что киевский режим признал мой вклад в его уничтожение. Всё делаю правильно! Я в отличной компании», — прокомментировала ситуацию Мина Ахвердиева.

Ранее Ахвердиева занимала должность заместителя руководителя аппарата правительства и пресс-секретаря председателя правительства ДНР с августа 2022 года по март 2023 года.