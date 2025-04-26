Пресс-секретарь губернатора Омской области внесена в базу «Миротворца»

Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева внесена в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец», который заблокирован на территории России.
На сайте «Миротворца» Ахвердиевой предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации «ДНР», пропаганде нацизма и фашизма, а также в участии в акциях, направленных против Украины. Кроме того, она обвиняется в соучастии в преступлениях российской власти против Украины и её граждан.
«Довольна, что киевский режим признал мой вклад в его уничтожение. Всё делаю правильно! Я в отличной компании», — прокомментировала ситуацию Мина Ахвердиева.
Ранее Ахвердиева занимала должность заместителя руководителя аппарата правительства и пресс-секретаря председателя правительства ДНР с августа 2022 года по март 2023 года.