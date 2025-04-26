Литва ответила на предложение БЖД возобновить пассажирское сообщение

Напомним, поезда между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей не ходят с 2020 года. Такое решение власти трёх стран аргументировали пандемией коронавируса, однако после её окончания железнодорожное сообщение всё равно не возобновили. При этом белорусская сторона не раз предлагала запустить поезда, однако получала отказы.