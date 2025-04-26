Литва ответила на предложение БЖД возобновить пассажирское сообщение

Напомним, с такой инициативой представители БЖД выступили на конференции в Варшаве, которая проходила
Так, пресс-секретарь Министерства сообщений Литвы Лукас Пашкявичюс подтвердил, что «предложение получено» и на данный момент «обсуждается ответственными органами». Об этом сообщило издание «Новая газета. Балтия». При этом более подробной информации, равно как и позицию литовских властей на этот счёт, Пашкявичюс не привёл.
«Предложение получено. Оно обсуждается ответственными органами. Когда будет принято окончательное решение, мы проинформируем общественность», — лаконично заявил пресс-секретарь.
Напомним, поезда между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей не ходят с 2020 года. Такое решение власти трёх стран аргументировали пандемией коронавируса, однако после её окончания железнодорожное сообщение всё равно не возобновили. При этом белорусская сторона не раз предлагала запустить поезда, однако получала отказы.