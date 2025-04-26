Мирзиёев и Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

С особым удовлетворением отмечена осуществляемая продуктивная работа в рамках Года экономической кооперации. Товарооборот с начала года увеличился на 20 процентов. В активной фазе — проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других отраслях.