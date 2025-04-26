Мирзиёев и Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений, дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
В центре внимания были вопросы практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.
С особым удовлетворением отмечена осуществляемая продуктивная работа в рамках Года экономической кооперации. Товарооборот с начала года увеличился на 20 процентов. В активной фазе — проекты в области автомобилестроения, текстильной, электротехнической, энергетической, аграрной, туристической и других отраслях.
Совместно осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена.
Отмечена важность тщательной подготовки к запланированным в этом году саммитам на высшем уровне, включая проведение очередного заседания Межправительственной комиссии, форумов регионов и ректоров, культурных мероприятий.
Лидеры также обменялись мнениями по региональной повестке, рассмотрели график предстоящих многосторонних мероприятий, в том числе в рамках Организации тюркских государств/