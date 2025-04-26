Встреча глав МИД Центральной Азии и Китая состоялась в Алматы

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мурат Нуртлеу, Китая Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиёр Саидов и представитель Туркменистана.
Основное внимание было уделено:
- укреплению политического диалога;
- расширению торгово-экономических связей;
- развитию транспортной взаимосвязанности;
- совместной борьбе с вызовами и угрозами;
- вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в регионе.
Стороны обсудили предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаимодействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия, а также подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития.
Мурат Нуртлеу в своем выступлении отметил важность укрепления многостороннего формата «Центральная Азия — Китай», акцентируя внимание на необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в ключевых сферах для обеспечения стабильности в регионе.
«Нами создаются все условия, чтобы наш формат стал флагманом среди механизмов “ЦА+”, а предстоящая встреча лидеров открыла новую веху вечной дружбы и процветания», — отметил глава МИД Казахстана.
Участники заседания выразили готовность к регулярным встречам в данном формате, подчеркивая значимость продолжения конструктивного диалога в условиях глобальных вызовов, развития связей и координации усилий по приоритетным направлениям.
По итогам мероприятия министры иностранных дел приняли Информационное коммюнике, в котором зафиксировали общую приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия — Китай».