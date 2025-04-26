Встреча глав МИД Центральной Азии и Китая состоялась в Алматы

Стороны обсудили предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаимодействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия, а также подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития.