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Встреча глав МИД Центральной Азии и Китая состоялась в Алматы

В Алматы состоялась 6-я встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия — Китай», сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мурат Нуртлеу, Китая Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиёр Саидов и представитель Туркменистана.

Основное внимание было уделено:

  • укреплению политического диалога;
  • расширению торгово-экономических связей;
  • развитию транспортной взаимосвязанности;
  • совместной борьбе с вызовами и угрозами;
  • вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в регионе.

Стороны обсудили предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаимодействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия, а также подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития.

Мурат Нуртлеу в своем выступлении отметил важность укрепления многостороннего формата «Центральная Азия — Китай», акцентируя внимание на необходимости дальнейшего расширения сотрудничества в ключевых сферах для обеспечения стабильности в регионе.

«Нами создаются все условия, чтобы наш формат стал флагманом среди механизмов “ЦА+”, а предстоящая встреча лидеров открыла новую веху вечной дружбы и процветания», — отметил глава МИД Казахстана.

Участники заседания выразили готовность к регулярным встречам в данном формате, подчеркивая значимость продолжения конструктивного диалога в условиях глобальных вызовов, развития связей и координации усилий по приоритетным направлениям.

По итогам мероприятия министры иностранных дел приняли Информационное коммюнике, в котором зафиксировали общую приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия — Китай».