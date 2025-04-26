США допустили, что поддержат участие Украины в НАТО после ухода Трампа

The Wall Street Journal писала, что на этих переговорах члены администрации Трампа передали Киеву предложения по урегулированию, которые, среди прочего, содержали пункты об отказе Украины от стремления в Североатлантический альянс. Их должны были обсуждать на встрече глав МИД Украины, США и стран Европы в Лондоне 23 апреля, но в итоге она состоялась на более низком уровне.