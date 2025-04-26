США допустили, что поддержат участие Украины в НАТО после ухода Трампа

«Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО», — привел заявление американских чиновников участник встречи в Париже 17 апреля. Полномочия Дональда Трампа на посту президента США заканчиваются в 2029 году, если ему не удастся остаться еще на один срок.
The Wall Street Journal писала, что на этих переговорах члены администрации Трампа передали Киеву предложения по урегулированию, которые, среди прочего, содержали пункты об отказе Украины от стремления в Североатлантический альянс. Их должны были обсуждать на встрече глав МИД Украины, США и стран Европы в Лондоне 23 апреля, но в итоге она состоялась на более низком уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Соединенных Штатов, которое также подразумевало признание Вашингтоном вхождения Крыма в состав России. Украинская сторона выдвинула встречный план и передала его США. Как пишет NYT, Киев не требует гарантированного членства в НАТО, хотя на этом давно настаивает Зеленский. Вместо этого в документе говорится, что вступление страны в блок «зависит от консенсуса среди членов альянса».
Сейчас единого мнения по этому вопросу нет. Например, Трамп уверен, что Киев никогда не станет членом блока. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что присоединение к НАТО возможно только после окончания боевых действий. Итальянский премьер Джорджа Мелони предлагала предоставить Украине защиту со стороны альянса без фактического членства.
Российские власти выступают против интеграции Украины в НАТО, президент Владимир Путин называл стремление Киева в альянс одной из первопричин полномасштабного конфликта. В Кремле отмечали, что позиция нынешних властей США совпадает с российской.