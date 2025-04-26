Глава Татарстана обеспокоен смертельными ДТП с квадроциклами

Глава региона упомянул аварию с цементовозом, протаранившем три легковушки. В результате аварии погибли четыре человека. Тревогу вызывают и случаи, когда детям в управление отдают мотоциклы и квадроциклы. Недавно это привело к тому, что 12-летний брат и 15-летняя сестра попали в смертельное ДТП.