Глава Татарстана обеспокоен смертельными ДТП с квадроциклами

В Татарстане весной существенно выросло количество аварий с участием квадроциклов и мотоциклов. Только на этой неделе произошло 12 смертельных случаев, отметил раис республики Рустам Минниханов на субботнем совещании.
Глава региона упомянул аварию с цементовозом, протаранившем три легковушки. В результате аварии погибли четыре человека. Тревогу вызывают и случаи, когда детям в управление отдают мотоциклы и квадроциклы. Недавно это привело к тому, что 12-летний брат и 15-летняя сестра попали в смертельное ДТП.
Рустам Минниханов призвал Госавтоинспекцию Татарстана усиленно контролировать соблюдение правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности, особенно возле школ и дворов. Он также поручил провести профилактические рейды и создать условия для безопасного катания.