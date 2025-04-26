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Глава Татарстана обеспокоен смертельными ДТП с квадроциклами

Особенно тревожит, что квадроциклами и мотоциклами управляют дети.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

В Татарстане весной существенно выросло количество аварий с участием квадроциклов и мотоциклов. Только на этой неделе произошло 12 смертельных случаев, отметил раис республики Рустам Минниханов на субботнем совещании.

Глава региона упомянул аварию с цементовозом, протаранившем три легковушки. В результате аварии погибли четыре человека. Тревогу вызывают и случаи, когда детям в управление отдают мотоциклы и квадроциклы. Недавно это привело к тому, что 12-летний брат и 15-летняя сестра попали в смертельное ДТП.

Рустам Минниханов призвал Госавтоинспекцию Татарстана усиленно контролировать соблюдение правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности, особенно возле школ и дворов. Он также поручил провести профилактические рейды и создать условия для безопасного катания.