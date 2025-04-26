В руководстве Молдовы вспомнили о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской аварии

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В день 39-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в руководстве Молдовы завили о необходимости сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.
Президент Майя Санду заявила, что Чернобыль по сей день остается суровым предупреждением о ядерной опасности и масштабах катастрофы, которую может вызвать подобная авария.
«Спустя 39 лет после взрыва на Чернобыльской АЭС раны, нанесенные той трагедией, не затянулись. Более 3500 соотечественников откликнулись тогда на призыв и внесли свой вклад в ликвидацию последствий радиоактивного пожара. Многих из них уже нет с нами, но их мужество и жертвенность заставляют нас не забывать. Сегодня мы преклоняемся перед памятью тех, кто спас миллионы жизней», — написала глава государства в соцсети.
Спикер парламента Игорь Гросу назвал аварию на Чернобыльской АЭС «одним из самых болезненных эпизодов прошлого века».
«Республика Молдова не осталась равнодушной. Более 3500 молдаван были мобилизованы для участия в ликвидации последствий катастрофы. Многие из них заплатили за это своим здоровьем и даже жизнью. Наш долг — сохранить память о них и сделать так, чтобы трагедии таких масштабов никогда не повторились», — заявил Гросу.
Премьер-министр Дорин Речан считает, что Чернобыльская авария — «самая серьезная ядерная катастрофа в истории, затронувшая все население Республики Молдова».
«Чернобыльская трагедия показывает нам, сколько страданий могут принести людям некомпетентность, беспечность и манипуляции тоталитарного режима. Мир и хорошее сотрудничество между государствами в управлении атомными электростанциями имеют решающее значение для предотвращения подобных катастроф», — подчеркнул Речан.