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В руководстве Молдовы вспомнили о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской аварии

В Кишиневе и Бельцах вспомнили тех, кто 38 лет назад принял участие в ликвидации крупнейшей за всю историю атомной энергетики техногенной катастрофы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В день 39-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в руководстве Молдовы завили о необходимости сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

Президент Майя Санду заявила, что Чернобыль по сей день остается суровым предупреждением о ядерной опасности и масштабах катастрофы, которую может вызвать подобная авария.

«Спустя 39 лет после взрыва на Чернобыльской АЭС раны, нанесенные той трагедией, не затянулись. Более 3500 соотечественников откликнулись тогда на призыв и внесли свой вклад в ликвидацию последствий радиоактивного пожара. Многих из них уже нет с нами, но их мужество и жертвенность заставляют нас не забывать. Сегодня мы преклоняемся перед памятью тех, кто спас миллионы жизней», — написала глава государства в соцсети.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал аварию на Чернобыльской АЭС «одним из самых болезненных эпизодов прошлого века».

«Республика Молдова не осталась равнодушной. Более 3500 молдаван были мобилизованы для участия в ликвидации последствий катастрофы. Многие из них заплатили за это своим здоровьем и даже жизнью. Наш долг — сохранить память о них и сделать так, чтобы трагедии таких масштабов никогда не повторились», — заявил Гросу.

Премьер-министр Дорин Речан считает, что Чернобыльская авария — «самая серьезная ядерная катастрофа в истории, затронувшая все население Республики Молдова».

«Чернобыльская трагедия показывает нам, сколько страданий могут принести людям некомпетентность, беспечность и манипуляции тоталитарного режима. Мир и хорошее сотрудничество между государствами в управлении атомными электростанциями имеют решающее значение для предотвращения подобных катастроф», — подчеркнул Речан.