В руководстве Молдовы вспомнили о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской аварии

«Спустя 39 лет после взрыва на Чернобыльской АЭС раны, нанесенные той трагедией, не затянулись. Более 3500 соотечественников откликнулись тогда на призыв и внесли свой вклад в ликвидацию последствий радиоактивного пожара. Многих из них уже нет с нами, но их мужество и жертвенность заставляют нас не забывать. Сегодня мы преклоняемся перед памятью тех, кто спас миллионы жизней», — написала глава государства в соцсети.