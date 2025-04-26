Юрий Слюсарь посетил проблемные объекты Батайска

Также врио губернатора сообщил, что строительство большой современной школы № 6 должно завершиться через два года. Чтобы дети и родители не испытывали неудобств в этот период, рядом со школой планировалось возвести модульное здание. Средства на этот проект были выделены, однако из-за попустительства и недостаточной проработки документации контракты не заключили.