Юрий Слюсарь посетил проблемные объекты Батайска

Особое внимание было уделено детскому саду № 18, капитальный ремонт которого так и не завершили. Контракт с подрядчиком расторгнут, ведутся разбирательства.
«Такая же история в поликлинике № 2. Администрация получила квартиры для перераспределения, но вопросом не занимались. Итог — ремонт не делался, квартиры не передали, а уже могли бы в комфортных условиях жить врачи. Определить нового подрядчика необходимо в ближайшее время, а также контролировать все работы. И обеспечить медицинских работников необходимым жильем!» — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Также врио губернатора сообщил, что строительство большой современной школы № 6 должно завершиться через два года. Чтобы дети и родители не испытывали неудобств в этот период, рядом со школой планировалось возвести модульное здание. Средства на этот проект были выделены, однако из-за попустительства и недостаточной проработки документации контракты не заключили.
«К сентябрю модульное здание готово не будет. Мы, конечно, сейчас распределим детей в другое учебное заведение, организуем специальные автобусы для комфортной транспортировки. Но выходит, что бьем по хвостам! Прекрасно понимаю беспокойство родителей. Постараемся в этом году до наступления холодов ввести модульное здание в строй», — сказал глава региона.
Другая проблема — подтопления территорий и водоотводный канал вдоль ул. Ленина. Власти Дона выделят средства на расчистку водоотводных каналов в Батайске.
«Понимаю, что для продолжения работ по очистке необходимо финансирование. Обсудили этот вопрос на месте с министром ЖКХ. Принял решение на данном этапе выделить на эти цели 60 млн из резервного фонда», — проинформировал Юрий Слюсарь.