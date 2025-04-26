Белый дом назвал продуктивным разговор Трампа и Зеленского в Ватикане

«Страна.ua» пишет, что общении президентов двух стран было недолгим. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак опубликовал совместное фото господ Зеленского и Трампа, которые беседуют вдвоем. Он назвал разговор конструктивным. Итальянская газета La Repubblica сообщала, что президент США может провести отдельную встречу с украинским коллегой.
Их предыдущая встреча прошла 28 февраля в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон, но она закончилась публичной ссорой. Дональд Трамп вчера, 25 апреля, заявил, что работа над мирным соглашением по российско-украинскому конфликту «идет гладко».