Белый дом назвал продуктивным разговор Трампа и Зеленского в Ватикане

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане. Их беседа была очень продуктивной, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун. Он пообещал предоставить детали позднее, передает AP.