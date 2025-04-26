Минниханов поручил организовать тематические мероприятия к 1 Мая

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в республике тематические мероприятия, посвященные 1 Мая — Празднику весны и труда. Соответствующее поручение он дал в ходе традиционного республиканского совещания в Доме Правительства республик.
Минниханов отметил, что на предстоящей неделе в Татарстане будут отмечать Праздник весны и труда, который во все времена являлся символом единства трудящихся и уважения к человеку труда. Он подчеркнул необходимость сохранить эти традиции и поддержать дух солидарности.
Глава республики поручил организовать тематические мероприятия, а также обеспечить их широкое информационное сопровождение, чтобы придать празднику особую атмосферу и привлечь к участию как можно больше жителей.
Напомним, татарстанцев ждут две сокращенные рабочие недели подряд.