Минниханов поручил организовать тематические мероприятия к 1 Мая

Минниханов отметил, что на предстоящей неделе в Татарстане будут отмечать Праздник весны и труда, который во все времена являлся символом единства трудящихся и уважения к человеку труда. Он подчеркнул необходимость сохранить эти традиции и поддержать дух солидарности.