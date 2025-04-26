Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поручил организовать тематические мероприятия к 1 Мая

1 Мая станет выходным днем для жителей республики.

Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в республике тематические мероприятия, посвященные 1 Мая — Празднику весны и труда. Соответствующее поручение он дал в ходе традиционного республиканского совещания в Доме Правительства республик.

Минниханов отметил, что на предстоящей неделе в Татарстане будут отмечать Праздник весны и труда, который во все времена являлся символом единства трудящихся и уважения к человеку труда. Он подчеркнул необходимость сохранить эти традиции и поддержать дух солидарности.

Глава республики поручил организовать тематические мероприятия, а также обеспечить их широкое информационное сопровождение, чтобы придать празднику особую атмосферу и привлечь к участию как можно больше жителей.

Напомним, татарстанцев ждут две сокращенные рабочие недели подряд.