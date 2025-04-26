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Кишиневские таможенные терминалы будут выведены за пределы города

Новый современный таможенный терминал будет построен за пределами Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Таможенные терминалы, работающие на территории Кишинева, будут перемещены на новое место, расположенное за пределами города. Об этом сообщил глава Таможенной службы Молдовы Александр Якуб в ходе рабочей встречи с руководством Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Молдовы (AITA).

По словам чиновника, соответствующий проект проходит заключительный этап технико-экономического обоснования. Он предусматривает создание современного логистического комплекса с инфраструктурой, адаптированной к требованиям транспортировки грузов. Речь идет о рампах для грузовиков, системах взвешивания, сканерах, складских помещениях, включая холодильники, а также энергетическую автономию. Все указанные объекты будут находиться в государственной собственности и управлении.

Ожидается, что уже к концу текущего года начнутся работы по подготовке площадки под терминал, а в следующем году начнутся фактические строительные работы.

Перенос терминалов является частью более широкого плана по модернизации таможенного администрирования и поддержке деловой среды за счет эффективных логистических решений. По словам главы Таможенной службы, данная мера направлена на сокращение потока грузового транспорта в городе и обеспечение более удобного доступа для экономических агентов.