Кишиневские таможенные терминалы будут выведены за пределы города

По словам чиновника, соответствующий проект проходит заключительный этап технико-экономического обоснования. Он предусматривает создание современного логистического комплекса с инфраструктурой, адаптированной к требованиям транспортировки грузов. Речь идет о рампах для грузовиков, системах взвешивания, сканерах, складских помещениях, включая холодильники, а также энергетическую автономию. Все указанные объекты будут находиться в государственной собственности и управлении.