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Радий Хабиров поздравил ребят из Башкирии с триумфом на «Школьной весне»

Радий Хабиров поздравил ребят из Башкирии с триумфом на «Школьной весне».

Источник: соцсети

«Никогда не сомневался в том, что наша молодежь — самая лучшая, самая талантливая. Поздравляю ребят из Башкортостана с триумфом на “Школьной весне”, — сообщил в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

Этот Всероссийский творческий фестиваль завершился сегодня в Ставрополе. По итогам общего зачёта команда Башкортостана стала абсолютным победителем и взяла гран-при фестиваля.

Творческая шоу-программа республики «Почувствуй нашу весну» вошла в число лучших и стала лауреатом III степени.

А еще наши школьники везут домой 12 персональных побед в самых разных направлениях — вокале, танцах, инструментальном направлении, оригинальном жанре.

«Горжусь ребятами, благодарю их наставников. Всем удачи!» — отметил Радий Хабиров.