Минобороны России впервые заявило об участии военнослужащих КНДР в СВО

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — доложил господин Герасимов президенту России Владимиру Путину (цитата по сайту Кремля).
В 2024 году Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.
Во время доклада Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ. Последним освобожденным от украинской армии населенным пунктом региона стал Горналь. Бои в Курской области велись с 6 августа 2024 года.
Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».