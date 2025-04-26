Казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в Параде Победы

«Символично, что именно воины-панфиловцы в составе 316 стрелковой дивизии героически обороняли Москву на Волоколамском направлении в 1941 году. За проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм всего личного состава дивизия награждена орденом “КРАСНОЕ ЗНАМЯ”, ей присвоено звание “ГВАРДЕЙСКАЯ”, — сообщили в ведомстве.