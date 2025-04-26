АСТАНА, 26 апр — Sputnik. Казахстанские десантники прибыли в Москву для участия в Параде Победы, сообщило Минобороны.
9 мая на параде в Москве Казахстан представит парадный расчет военнослужащих 37 десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
«Символично, что именно воины-панфиловцы в составе 316 стрелковой дивизии героически обороняли Москву на Волоколамском направлении в 1941 году. За проявленную отвагу в боях, за стойкость, мужество и героизм всего личного состава дивизия награждена орденом “КРАСНОЕ ЗНАМЯ”, ей присвоено звание “ГВАРДЕЙСКАЯ”, — сообщили в ведомстве.
На военном аэродроме Чкаловский казахстанских десантников встретил атташе по вопросам обороны Минобороны Казахстана в Российской Федерации Талгат Койбаков.
Парадный расчет возглавит командир 37-й десантно-штурмовой бригады полковник Алмас Тулегенов, награжденный орденом «Айбын» второй степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» («За воинскую доблесть»).
Всего в парадном расчете 80 человек. Из них 2 офицера, 28 военнослужащих по контракту и 40 солдат срочной службы.
37-я Десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Это воинское соединение находится в постоянной боевой готовности.