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В Новосибирске на субботник вышли мэр, губернатор и почти 60 тысяч жителей

Традиционный весенний субботник состоялся.

Источник: соцсети

Сегодня в Новосибирске состоялся традиционный весенний субботник. Кажется, и погода благоволила для этого: было тепло и солнечно.

Город становится чище, а число горожан и техники, привлеченных к субботнику, растет. По данным управления дорожного комплекса мэрии на 14 часов, в субботнике участвовали 59 016 человек, на уборку вывели 583 единицы техники. Собрали и вывезли 2 369 тонн мусора.

К уборке присоединились и чиновники, в том числе губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев. Первый наводил чистоту у Монумента Славы, второй — на набережной Саввы Кожевникова в Кировском районе.

Вместе с горожанами градоначальник расчищал будущую набережную Северо-Чемского жилмассива. Перед этим, рассказал, по традиции пробежал пять километров.

«Ровно год назад прошла инаугурация. Один из знакомых тогда подошел ко мне и сказал: “Я обещаю пять лет не мусорить в городе”. Поэтому давайте все перестанем мусорить и сделаем Новосибирск привлекательным», — призвал горожан Максим Кудрявцев.

Напомним, на создание набережной выделили 248 миллионов рублей. Проект готов, но подрядчика пока не нашли.

Что касается итогов субботника, то их подведут в понедельник, а также расскажут о самых трудолюбивых.