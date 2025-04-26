В Новосибирске на субботник вышли мэр, губернатор и почти 60 тысяч жителей

Сегодня в Новосибирске состоялся традиционный весенний субботник. Кажется, и погода благоволила для этого: было тепло и солнечно.
Город становится чище, а число горожан и техники, привлеченных к субботнику, растет. По данным управления дорожного комплекса мэрии на 14 часов, в субботнике участвовали 59 016 человек, на уборку вывели 583 единицы техники. Собрали и вывезли 2 369 тонн мусора.
К уборке присоединились и чиновники, в том числе губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев. Первый наводил чистоту у Монумента Славы, второй — на набережной Саввы Кожевникова в Кировском районе.
Вместе с горожанами градоначальник расчищал будущую набережную Северо-Чемского жилмассива. Перед этим, рассказал, по традиции пробежал пять километров.
«Ровно год назад прошла инаугурация. Один из знакомых тогда подошел ко мне и сказал: “Я обещаю пять лет не мусорить в городе”. Поэтому давайте все перестанем мусорить и сделаем Новосибирск привлекательным», — призвал горожан Максим Кудрявцев.
Напомним, на создание набережной выделили 248 миллионов рублей. Проект готов, но подрядчика пока не нашли.
Что касается итогов субботника, то их подведут в понедельник, а также расскажут о самых трудолюбивых.