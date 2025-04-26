В Новосибирске на субботник вышли мэр, губернатор и почти 60 тысяч жителей

«Ровно год назад прошла инаугурация. Один из знакомых тогда подошел ко мне и сказал: “Я обещаю пять лет не мусорить в городе”. Поэтому давайте все перестанем мусорить и сделаем Новосибирск привлекательным», — призвал горожан Максим Кудрявцев.