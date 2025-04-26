Захарова оценила заслуги военных КНДР в освобождении Курской области

«Никогда мы не забудем наших друзей», — написала Захарова в телеграм-канале, добавив к посту эмодзи в виде российского и северокорейского флагов и рукопожатия.
В докладе президенту России Владимиру Путину Герасимов сообщил об освобождении Курской области. Он подтвердил участие военных КНДР в боях в регионе и подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.
Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве в 2024 году, предусматривающий, в частности, немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в случае, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».
После ратификации договора южнокорейская и украинская разведки начали сообщать о переброске северокорейских войск для участия в военной операции на Украине. Однако Москва и Пхеньян на тот момент не подтверждали сведения о переброске военных.