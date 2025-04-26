В пермскую мэрию перешел еще один чиновник минЖКХ

Его предшественник Дмитрий Ракицкий покинул пост, перейдя на работу в коммерческую структуру. Господин Ракицкий занимал эту должность с 1 февраля 2024 года, сменив осужденного за превышение полномочий Николая Ракинцева. До назначения в Дзержинский район работал в администрации Индустриального района Перми начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений.