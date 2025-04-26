Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве — подробности

В ходе беседы участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью, а также текущее состояние реализуемых проектов. Стороны высоко оценили результаты совместных проектов в области сельского хозяйства, запущенных в последние годы, и обменялись мнениями о достигнутых практических результатах. В частности, было отмечено, что проекты по выращиванию голубики и развитию птицеводства начали приносить первые положительные результаты.