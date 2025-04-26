Узбекистан и Беларусь обсуждают новые проекты в сельском хозяйстве — подробности

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан и Беларусь обсуждают вопросы расширения сотрудничества в перспективных направлениях сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РУз.
По информации ведомства, министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахмонов провел встречу с послом республики Узбекистан в Беларуси Рахматуллой Назаровым.
В ходе беседы участники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью, а также текущее состояние реализуемых проектов. Стороны высоко оценили результаты совместных проектов в области сельского хозяйства, запущенных в последние годы, и обменялись мнениями о достигнутых практических результатах. В частности, было отмечено, что проекты по выращиванию голубики и развитию птицеводства начали приносить первые положительные результаты.
«В рамках встречи также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в перспективных направлениях, таких как картофелеводство, животноводство, выращивание льна и цветоводство. Министр особо подчеркнул важность опыта Беларуси в производстве картофеля и молочных продуктов для Узбекистана. Отмечена целесообразность реализации новых проектов в указанных направлениях», — говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы организации обмена опытом, отправки узбекских специалистов в Беларусь, а также внедрения цифровых и инновационных технологий в животноводстве.
«Применение современных технологий играет важную роль в повышении эффективности сельского хозяйства», — отметили стороны.
По итогам встречи собеседники договорились разработать конкретные шаги и предложения по расширению существующих проектов, продвижению новых инициатив и дальнейшему развитию многопрофильного сотрудничества в области сельского хозяйства.