Супруга Василия Боли: призываю всех отказаться от спекуляций!

— В связи с недавними публикациями в СМИ о якобы имевшей место «агрессии» со стороны моего мужа, официально заявляю: эта информация является ложной. За 17 лет совместной жизни мой муж никогда не применял ко мне физическое насилие. Если в тот день имело место эмоциональное напряжение, его возникновение, вероятно, было обусловлено моими личными обстоятельствами, — написала в соцсетях жена Василия Боли, Родика Бодиян. — Я не подвергалась насилию, не обращалась за охранным ордером и не давала показаний полиции. Оформление охранного ордера стало для меня неприятной неожиданностью. Наши адвокаты уже занимаются юридической оценкой действий органов полиции в данной ситуации для последующего обжалования. Требую от СМИ опровержения распространенной ими недостоверной информации. Призываю всех воздержаться от дальнейших спекуляций по этому поводу. Убеждена, что публикации являются частью спланированной кампании по дискредитации моего мужа. В тот же момент я еще вчера написала заявление в полицию о закрытие дела в связи с ошибкой вызова нашим ребенком.