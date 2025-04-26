Супруга Василия Боли: призываю всех отказаться от спекуляций!

И которую практически сразу прокомментировали провластные СМИ, еще до официальных оценок.
А тем временем, невооруженным глазом видно, что:
— Политическая подоплёка в данном деле очевидна — власть заинтересована в том, чтобы очернить оппонента.
— Случайная утечка через полицию невозможна по закону, поэтому налицо преднамеренный слив.
— провластные СМИ проявили оперативность, которой никогда не было в отношении представителей власти!
Также обращает на себя внимание скорость комментариев со стороны властей: все их доводы базируются на видео, подлинность которого не доказана.
На этом видео — картина размытая и по ней однозначных выводов сделать нельзя.
Что касается супруги: она сразу же на месте написала заявление, в котором подчеркнула, что ребёнок неверно оценил ситуацию, попросила закрыть дело и назвала вызов полиции ошибочным.
— В связи с недавними публикациями в СМИ о якобы имевшей место «агрессии» со стороны моего мужа, официально заявляю: эта информация является ложной. За 17 лет совместной жизни мой муж никогда не применял ко мне физическое насилие. Если в тот день имело место эмоциональное напряжение, его возникновение, вероятно, было обусловлено моими личными обстоятельствами, — написала в соцсетях жена Василия Боли, Родика Бодиян. — Я не подвергалась насилию, не обращалась за охранным ордером и не давала показаний полиции. Оформление охранного ордера стало для меня неприятной неожиданностью. Наши адвокаты уже занимаются юридической оценкой действий органов полиции в данной ситуации для последующего обжалования. Требую от СМИ опровержения распространенной ими недостоверной информации. Призываю всех воздержаться от дальнейших спекуляций по этому поводу. Убеждена, что публикации являются частью спланированной кампании по дискредитации моего мужа. В тот же момент я еще вчера написала заявление в полицию о закрытие дела в связи с ошибкой вызова нашим ребенком.
Источник: ТГ-канал @primulinmd.