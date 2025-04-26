Трамп покинул Ватикан, отказавшись от продолжения встречи с Зеленским

Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью CBS News говорил, что Россия готова к достижению соглашения по Украине с США, но есть детали, которые еще нужно согласовать. По его словам, Москва рассматривает и выдвигает «серьезные предложения». «Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», — отмечал он.