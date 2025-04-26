Трамп покинул Ватикан, отказавшись от продолжения встречи с Зеленским

«Но главное они обсудили», — отметил собеседник.
Как сообщает CNN, Трамп с супругой Меланией очень быстро покинул Рим после окончания траурной мессы. Накануне, перед отъездом в Ватикан, глава Белого дома заявил журналистам, что похороны «будут очень интересными». «Мы встретимся со многими иностранными лидерами — они хотят встретиться», — сказал Трамп.
Трамп и Зеленский провели короткую встречу в соборе Святого Петра. На видео, опубликованном РБК-Украина, к президентам подходит их французский коллега Эммануэль Макрон и пожимает Зеленскому руку, после чего кратко переговаривает о чем-то с Трампом. Затем президенты США и Украины усаживаются на стулья напротив друг друга.
Как передает CNN со ссылкой на Белый дом, разговор Трампа и Зеленского продлился около 15 минут и был «очень продуктивным».
Украинский лидер описал краткую встречу с американским коллегой как «очень символическую». По его словам, они обсудили «полное и безусловное прекращение огня».
Это была первая личная встреча президентов США и Украины после их перепалки в Белом доме в феврале. Вашингтон не исключил выхода из переговоров «в течение нескольких дней», если станет ясно, что соглашение не будет достигнуто.
Трамп накануне описал ситуацию с переговорами как «очень хрупкую», но заверил, что они продвигаются. По его словам, Соединенные Штаты не устанавливают крайний срок для завершения боевых действий. «Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно», — заявил американский лидер.
Он утверждает, что большинство основных пунктов сделки по Украине согласовано и теперь нужна встреча на «очень высоком уровне». «Они очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы “договориться”, — написал американский президент в своей соцсети Truth Social после прибытия в Рим.
Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью CBS News говорил, что Россия готова к достижению соглашения по Украине с США, но есть детали, которые еще нужно согласовать. По его словам, Москва рассматривает и выдвигает «серьезные предложения». «Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», — отмечал он.