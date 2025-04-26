Папу римского Франциска похоронили в Риме

Папа римский Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Прощание с ним проходило на протяжении трех дней, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. В своем завещании понтифик попросил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений. На церемонию похорон приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией.