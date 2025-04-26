Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без условий

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал Песков.
Накануне Уиткофф за последние три месяца в четвертый раз посетил Россию. В Кремле он и Путин провели очередную встречу, она продлилась три часа.
Уиткофф и Путин обсудили возможность «возобновления прямых переговоров» между Москвой и Киевом, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа позволила «дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов».
Накануне визита посланника в Москву президент США обозначил примерный срок, в течение которого он может принять окончательное решение о выходе из переговоров, — две недели.
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