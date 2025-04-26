Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без условий

Уиткофф и Путин обсудили возможность «возобновления прямых переговоров» между Москвой и Киевом, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа позволила «дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов».