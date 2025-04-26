Герасимов отметил роль военных из Северной Кореи в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм. По словам главы государства, разгром украинских сил в регионе создает условия для успешных действий на других направлениях фронта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.