Хуситы заявили об ударах по израильским объектам в Ашкелоне и Тель-Авиве

Ранее хуситы заявили о нанесении удара «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской базе Неватим. Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Кроме того, армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили беспилотник, который приближался к территории Израиля с восточной стороны. По данным израильской армии, ракета и беспилотник были уничтожены за пределами воздушного пространства страны.