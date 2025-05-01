Хуситы заявили об ударах по израильским объектам в Ашкелоне и Тель-Авиве

«Йеменские силы беспилотных систем провели две военные операции с использованием дронов. В ходе первой операции был атакован важный израильский объект в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — прим. ТАСС). Целью второй операции стал важный израильский объект в оккупированном районе Ашкелон», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.
Ранее хуситы заявили о нанесении удара «гиперзвуковой баллистической ракетой» по израильской базе Неватим. Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Кроме того, армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили беспилотник, который приближался к территории Израиля с восточной стороны. По данным израильской армии, ракета и беспилотник были уничтожены за пределами воздушного пространства страны.