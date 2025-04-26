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В Омской области ликвидировали две известные политические партии

С учетом ликвидации работу в регионе продолжат 18 политических структур.

«СуперОмску» стало известно о завершении процедуры ликвидации двух известных политических партий в Омской области.

Так, 24 апреля 2025 года юридически прекратило существование региональное отделение всероссийской политической партии «Партия Роста». Ликвидатором выступила Екатерина Кузнецова.

Добавим, что омское отделение «Партии Роста» появилось в июне 2016 года. С этого времени до марта 2021 года политическую структуру в регионе возглавлял Павел Кручинский. В марте 2021 года председателем омского реготделения «Партии Роста» стал Владимир Швец.

Также, по информации «СуперОмска», 25 апреля 2025 года ликвидировано региональное отделение общественной организации «Всероссийская политическая организация “Гражданская сила” в Омской области».

Отметим, что эта партия действовала в Омской области с 9 августа 2012 года. С октября 2017 года ее возглавлял Илья Терехин.

Таким образом, с учетом ликвидированных организаций в Омской области продолжают работу 18 политических партий.