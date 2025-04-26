В Омской области ликвидировали две известные политические партии

Добавим, что омское отделение «Партии Роста» появилось в июне 2016 года. С этого времени до марта 2021 года политическую структуру в регионе возглавлял Павел Кручинский. В марте 2021 года председателем омского реготделения «Партии Роста» стал Владимир Швец.