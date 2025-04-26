Латвия хочет создать укрепленную полосу безопасности глубиной 30 км на границах с Беларусью и Россией

При этом оборонительные элементы будут размещаться не только вдоль самой границы, но и в глубине — до 30 км от нее. Многие из этих территорий находятся в частной собственности, в связи с чем Минобороны республики подготовило законопроект, который позволит создавать сервитуты и временно использовать участки для нужд обороны.