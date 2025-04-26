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Латвия хочет создать укрепленную полосу безопасности глубиной 30 км на границах с Беларусью и Россией

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия продолжает усиливать защиту восточной границы: уже в этом году планируется закупить мины и сенсорные системы, а также продолжить строительство Балтийской оборонительной линии. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспар Пуданс, сообщают латвийские СМИ.

Источник: Reuters

По его словам, вдоль границы продолжат размещать противотанковые заграждения.

При этом оборонительные элементы будут размещаться не только вдоль самой границы, но и в глубине — до 30 км от нее. Многие из этих территорий находятся в частной собственности, в связи с чем Минобороны республики подготовило законопроект, который позволит создавать сервитуты и временно использовать участки для нужд обороны.

Отмечается, что законопроект, в частности, устанавливает рамки размещения материальных и технических средств, необходимых для мер контрмобильности, строительства инфраструктуры и отчуждения недвижимости в приграничной зоне. Соответствующим территориям будет присвоен статус объектов национальных интересов.