Белый дом назвал продуктивной встречу Трампа и Зеленского в Ватикане

«У нас была прекрасная продуктивная встреча. Я не хочу вдаваться в подробности, если это возможно, потому что там ~обсуждались деликатные вопросы~. Конечно, они все касались приближения мира, а также были ли результативными встречи в Париже и Лондоне. Мы хотим продолжить такие встречи, чтобы достичь мира на Украине», — сказал Зеленский журналистам. Он намекнул, что они говорили о полном прекращении огня.