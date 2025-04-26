Чем бы власти в Кишиневе не прикрывали все свои манипуляции с историей, они не могут отменить очевидную истину: тот, кто сознательно отказывается быть наследником победителей, тот автоматически переводит самого себя в категорию наследника проигравших, то есть нацистов и фашистов.
Пять лет назад, 9 мая 2020 года, подразделение Национальной армии Молдовы прошагало в общем строю по Красной площади в Москве на параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда руководство Молдовы относило себя к наследникам победителей в той войне и считало своим долгом отмечать этот праздник вместе с другими победителями.
9 мая 2025 года, в 80-ю годовщину Победы, власти Молдовы не только не направят военных Национальной армии на парад в Москву, но они вообще не будут отмечать этот праздник ни в Кишиневе, ни в районных центрах, ни в селах Молдовы — нигде и никак.
Причина простая: представители этой власти — наследники проигравших в той войне, и поэтому они вообще отменили День Победы в Молдове. Пять лет назад такой праздник в стране был — а сегодня его уже нет.
В 2020 году на президентских выборах победила Майя Санду, которая называла румынского союзника Гитлера маршала Иона Антонеску «исторической личностью, про которую можно сказать и хорошее, и плохое». Спустя год президентская Партия действия и солидарности (PAS) получила большинство в парламенте и сформировала свое правительство. Новая власть, в полном соответствии с резолюциями Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, начала методично зачищать все, что связано с ролью Советского Союза во второй мировой войне.
В 2022 году был введен запрет на ношение георгиевской ленточки. Людей, которые ее надевали, полиция отлавливала на улицах, составляла на них протоколы об административных правонарушениях и штрафовала.
Была предпринята попытка погасить вечный огонь на мемориале «Вечность» под предлогом нехватки финансовых средств на оплату газа. Сам мемориал передали с баланса министерства обороны на баланс кишиневской мэрии. Министерство отказывалось предоставлять военный оркестр для отдания почестей солдатам Красной армии, погибшим за освобождение Молдовы от фашистской оккупации. В то же время этот же оркестр играл на церемониях, которыми завершалась реставрация могил румынских солдат, погибших в Бессарабии.
Логическим завершением всех этих действий стала отмена в Молдове самого Дня Победы. Такой праздник 9 мая официально в стране не отмечается. Сотни тысяч людей по-прежнему приходят в этот день на воинские мемориалы по всей Молдове, но делают они это как частные лица либо в рамках мероприятий, проводимых различными политическими партиями и общественными организациями. Официально, на уровне руководства государства, День Победы 9 мая в Молдове отменен.
В своем ожесточенном стремлении стереть из народной памяти подвиг советских воинов, победивших нацизм, власти Молдовы дошли до того, что даже не разрешают стартовать с центральной площади Кишинева колоннам «Бессмертного полка» («Марша Победы»). Делается это под тем предлогом, что площадь занята под мероприятия Дня Европы, который официально отмечается в Молдове 9 мая, а День Победы перенесен на 8 мая — «как в Европе».
Чем бы проеэсовские власти в Кишиневе не прикрывали все свои манипуляции с историей, они не могут отменить очевидную истину: тот, кто сознательно отказывается быть наследником победителей, тот автоматически переводит самого себя в категорию наследника проигравших, то есть нацистов и фашистов.
Между прочим, в отличие от большинства государств Европы, которые в той войне были или союзниками нацистской Германии, или сдались ей практически без всякого сопротивления и всю войну работали на фашистов, Румыния оказалась в числе победителей благодаря тому, что король Михай в августе 1944 года — после того, как советские войска разгромили противника в Ясско-Кишиневской операции, — приказал арестовать Антонеску и объявил войну Германии. За этот поступок Михай был награждён орденом «Победа», став одним из пяти иностранцев-кавалеров этой высшей военной награды.
Хотя все руководители сегодняшней Молдовы являются гражданами Румынии, они отказываются быть наследниками даже тех румын, которые повернули оружие против нацистов.
Можно было бы еще раз чисто по-человечески обратиться к представителям этой власти с просьбой: оставьте в покое людей, которые хотят носить георгиевскую ленту, отмечать День Победы, считать героями-освободителями своих дедов и прадедов. Не превращайте 9 мая в день конфронтации и вражды под флагами ЕС. Но очевидно, что просить об этом нынешнее руководство бесполезно. Оно поражено духовным недугом, который простыми таблетками не лечится. Остается лишь верить, что эта беда для молдавского народа когда-то все-таки закончится.
Дмитрий Чубашенко, traditia.md.