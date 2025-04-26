Можно было бы еще раз чисто по-человечески обратиться к представителям этой власти с просьбой: оставьте в покое людей, которые хотят носить георгиевскую ленту, отмечать День Победы, считать героями-освободителями своих дедов и прадедов. Не превращайте 9 мая в день конфронтации и вражды под флагами ЕС. Но очевидно, что просить об этом нынешнее руководство бесполезно. Оно поражено духовным недугом, который простыми таблетками не лечится. Остается лишь верить, что эта беда для молдавского народа когда-то все-таки закончится.